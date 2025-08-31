Раков: «Извинился перед болельщиками «Локомотива» за гол»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков в прокомментировал «СЭ» ничью с «Локомотивом» (2:2) в матче 7-го тура РПЛ.

Раков сделал голевую передачу в начале второго тайма и сравнял счет, реализовав пенальти на 90+6-й минуте встречи. 20-летний россиянин выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива».

— Это сюжет для кино?

— Так получилось. Сыграли этот матч... Хорошо, что получилось пробить. Празднование? Оставлю это при себе. За гол я извинился перед фанатами. То, что было около флажка — оставлю при себе, не считаю это празднованием.