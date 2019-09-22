ЦСКА — «Краснодар»: Мусаев получил желтую карточку
20:03
В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». В концовке первого тайма тренер гостей Мурад Мусаев получил желтую карточку.
Специалист активно спорил с арбитрами и выражал недовольство их действиями. За несдержанность главный судья встречи Владислав Безбородов показал ему предупреждение.
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