В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». В концовке первого тайма тренер гостей Мурад Мусаев получил желтую карточку.

Специалист активно спорил с арбитрами и выражал недовольство их действиями. За несдержанность главный судья встречи Владислав Безбородов показал ему предупреждение.

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