РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»: Мусаев получил желтую карточку

20:03
Теги:

В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». В концовке первого тайма тренер гостей Мурад Мусаев получил желтую карточку.

Специалист активно спорил с арбитрами и выражал недовольство их действиями. За несдержанность главный судья встречи Владислав Безбородов показал ему предупреждение.

ЦСКА — Краснодар

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир