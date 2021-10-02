Скандальное решение в матче ЦСКА — «Краснодар»: почему в ворота ЦСКА не назначили пенальти в конце игры?
Матч 10-го тура премьер-лиги ЦСКА — «Краснодар» (0:0) закончился спорным моментом.
В атаке «быков» Виктор Классон попытался пройти Игоря Дивеева в штрафной красно-синих. Мяч от груди шведа отскочил в сторону руки россиянина.
Главный арбитр Владимир Москалев продолжил игру. Момент потребовал вмешательства ВАР. Видеоарбитр Василий Казарцев и его ассистент Арам Петросян после долгого изучения повторов, похоже, тоже не установили, что мяч точно попал в руку и за это следует назначить 11-метровый удар.
В другом эпизоде в концовке матча был еще один спорный момент. После удара краснодарцев могло показаться, что снова произошел контакт мяча и руки Дивеева, но на этот раз ВАР не вмешался, а Москалев продолжил игру.
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