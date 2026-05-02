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2 мая, 19:42

Источник: экс-тренер «Севильи» Пимьента может возглавить ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хавьер Гарсия Пимьента.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Севильи» Хавьер Гарсия Пимьента может возглавить ЦСКА, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, 51-летний испанец является одним из главных кандидатов на пост главного тренера армейцев, который сейчас занимает швейцарец Фабио Челестини.

Пимьента работал в «Севилье» с лета 2024 года по апрель 2025-го. До этого он тренировал «Лас-Пальмас» и 20 лет входил в систему «Барселоны».

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«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
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ЦСКА — «Зенит»: Дивеев сравнял счет

ЦСКА и «Зенит» играют вничью после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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