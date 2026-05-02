Источник: экс-тренер «Севильи» Пимьента может возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер «Севильи» Хавьер Гарсия Пимьента может возглавить ЦСКА, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, 51-летний испанец является одним из главных кандидатов на пост главного тренера армейцев, который сейчас занимает швейцарец Фабио Челестини.

Пимьента работал в «Севилье» с лета 2024 года по апрель 2025-го. До этого он тренировал «Лас-Пальмас» и 20 лет входил в систему «Барселоны».

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