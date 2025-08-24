ЦСКА и «Акрон» назвали стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Акрон» назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев (капитан), Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Мусаев.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Марадишвили, Бакаев, Джаковац, Базилевский, Болдырев, Дзюба (капитан).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.