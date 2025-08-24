«Пари НН» не набирает очки в гостях с ноября 2024 года
23 августа в 6-м туре на «ВТБ Арене» «Пари НН» потерпел от «Динамо» 11-е подряд гостевое поражение в чемпионате России. Стартовала провальная серия 9 ноября 2024 года в Петровском парке, куда команда только назначенного Виктора Гончаренко приехала после победы в Грозном со счетом 2:0.
Больше последовательных неудач на чужих полях в XXI веке было только у «Арсенала». Причем дважды. Антирекорд чемпионата удерживает «Тюмень», которая еще под названием «Динамо-Газовик» в 1992 году вылетела с единственным в истории гостевым нулем, а, вернувшись, добилась первого успеха только с четвертой попытки. Кстати, атаковать тюменское «достижение» помимо нижегородцев в теории могут «Лада» и «КАМАЗ». Если когда-нибудь вернутся в элиту.
Самые продолжительные серии гостевых поражений в истории чемпионатов России
|
Годы
|
Клуб
|
Тренеры
|
Поражения
|
Мячи
|
С кем прервали
|
1992, 1994
|
Динамо-Газовик
|
Сергей Морозов, Алексей Петрушин, Эдуард Малофеев
|
18
|
10-49
|
Уралмаш (г) — 2:1
|
1995-1996
|
Жемчужина
|
Арсен Найденов
|
14
|
5-43
|
Текстильщик (г) — 1:0
|
1996
|
Лада
|
Виктор Тищенко
|
14
|
6-32
|
-
|
2020-2021
|
Арсенал
|
Сергей Подпалый, Дмитрий Парфенов
|
14
|
7-31
|
Пари НН (г) — 3:2
|
1998
|
Тюмень
|
Александр Игнатенко
|
12
|
7-43
|
Зенит (г) — 0:0
|
2016-2017
|
Арсенал
|
Сергей Кирьяков, Миодраг Божович
|
12
|
3-25
|
Ахмат(г) — 2:1
|
1997
|
КАМАЗ
|
Беньяминас Зелькявичюс
|
11
|
7-35
|
-
|
2024-2025
|
Пари НН
|
Виктор Гончаренко, Алексей Шпилевский
|
11
|
2-26
|
-
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0