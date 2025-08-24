«Пари НН» не набирает очки в гостях с ноября 2024 года

23 августа в 6-м туре на «ВТБ Арене» «Пари НН» потерпел от «Динамо» 11-е подряд гостевое поражение в чемпионате России. Стартовала провальная серия 9 ноября 2024 года в Петровском парке, куда команда только назначенного Виктора Гончаренко приехала после победы в Грозном со счетом 2:0.

Больше последовательных неудач на чужих полях в XXI веке было только у «Арсенала». Причем дважды. Антирекорд чемпионата удерживает «Тюмень», которая еще под названием «Динамо-Газовик» в 1992 году вылетела с единственным в истории гостевым нулем, а, вернувшись, добилась первого успеха только с четвертой попытки. Кстати, атаковать тюменское «достижение» помимо нижегородцев в теории могут «Лада» и «КАМАЗ». Если когда-нибудь вернутся в элиту.

Самые продолжительные серии гостевых поражений в истории чемпионатов России