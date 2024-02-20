«Ахмат» в товарищеском матче уступил «Оренбургу»

«Ахмат» проиграл «Оренбургу» в товарищеском матче — 2:1.

Для грозненцев этот контрольный матч стал седьмым на зимних сборах. До этого клуб обыграл «Аланию» (2:0), «Енисей» (2:1), казахстанские «Кызылжар» (4:0) и «Елимай» (1:0). Грозненцы также сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и уступили «КАМАЗу» (0:2) и астраханскому «Волгарю» (0:2).

Для «Оренбурга» эта игра стала шестой во время зимней паузы. Ранее подопечные Давида Деограсии разгромили «Стругу» из Северной Македонии (5:1) и узбекский «Металлург Бекабад» (3:0). Также команда сыграла вничью с болгарским «Спартаком» и узбекским «Навбахором». Оба матча завершились со счетом 2:2. Кроме того, клуб разгромно проиграл московскому «Динамо» (1:4).