ЦСКА — «Динамо»: Заболотный забил после передачи Файзуллаева

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ЦСКА вышел вперед в домашнем матче с «Динамо» в 16-м туре РПЛ — 2:1.

Гол на 40-й минуте забил Антон Заболотный, головой переправив мяч в ворота Игоря Лещука после навеса Аббосбека Файзуллаева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.