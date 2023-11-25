Семак о состоянии Алипа: «Надеюсь ничего серьезного»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние защитника Нуралы Алипа.
23-летний казах был заменен в концовке матча с «Сочи» (3:0) в 16-м туре РПЛ.
— Сергей Богданович, сегодня защищал ворота «Сочи» Никита Гойло, который находится в аренде, сыграл достаточно уверенно: отразил пенальти, несколько раз выручил — счет мог быть еще крупнее. Ваше мнение, он заслуживает, чтобы его вернули после аренды в «Зенит»? Есть у него такие шансы?
— Посмотрим. Мы следим, конечно, и за его игрой. Ему тоже достаточно непросто, в предыдущих всех матчах Заболотный играл. Значит, Никита по каким-то кретериям ему проигрывал конкуренцию. Сегодня он сыграл хорошо. Для вратаря очень важна стабильность: мы следим за ним и Одоевским, чтобы ребята набирались игровой практики. Тут вопрос еще и психологии: одно дело защищать ворота «Сочи», где цена ошибки не так высока, как в том же «Зените», где работы вроде бы не всегда много у вратарей, тем не менее нужно играть достаточно надежно. В этом тоже есть определенная ответственность, которая мешает. Особенно сложно молодым вратарям. Все в их руках. Конечно, мы с удовольствием вернем всех игроков «Зенита» из аренд, кто на наш взгляд будет заслуживать места в составе и будет оказывать серьезную конкуренцию тем, кто у нас есть.
— У Алипа ничего серьезного, просто поберегли?
— Надеюсь, что да. Алип сейчас играет, играет много. Думаю, смена полей и покрытия тоже отражается на состоянии мышц и у него, и у Эраковича. Эракович не играл, поехал в сборную, ему сложно физически. Алип подустал и с точки зрения физической, и моральная усталость — игра в составе сборной Казахстана была очень важной. Конечно, игроки в разном состоянии приезжают, нам за это время нужно отдознуть и подготовиться к следующему матчу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
4
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3