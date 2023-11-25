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Сегодня, 18:10

Семак о состоянии Алипа: «Надеюсь ничего серьезного»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние защитника Нуралы Алипа.

23-летний казах был заменен в концовке матча с «Сочи» (3:0) в 16-м туре РПЛ.

— Сергей Богданович, сегодня защищал ворота «Сочи» Никита Гойло, который находится в аренде, сыграл достаточно уверенно: отразил пенальти, несколько раз выручил — счет мог быть еще крупнее. Ваше мнение, он заслуживает, чтобы его вернули после аренды в «Зенит»? Есть у него такие шансы?

— Посмотрим. Мы следим, конечно, и за его игрой. Ему тоже достаточно непросто, в предыдущих всех матчах Заболотный играл. Значит, Никита по каким-то кретериям ему проигрывал конкуренцию. Сегодня он сыграл хорошо. Для вратаря очень важна стабильность: мы следим за ним и Одоевским, чтобы ребята набирались игровой практики. Тут вопрос еще и психологии: одно дело защищать ворота «Сочи», где цена ошибки не так высока, как в том же «Зените», где работы вроде бы не всегда много у вратарей, тем не менее нужно играть достаточно надежно. В этом тоже есть определенная ответственность, которая мешает. Особенно сложно молодым вратарям. Все в их руках. Конечно, мы с удовольствием вернем всех игроков «Зенита» из аренд, кто на наш взгляд будет заслуживать места в составе и будет оказывать серьезную конкуренцию тем, кто у нас есть.

— У Алипа ничего серьезного, просто поберегли?

— Надеюсь, что да. Алип сейчас играет, играет много. Думаю, смена полей и покрытия тоже отражается на состоянии мышц и у него, и у Эраковича. Эракович не играл, поехал в сборную, ему сложно физически. Алип подустал и с точки зрения физической, и моральная усталость — игра в составе сборной Казахстана была очень важной. Конечно, игроки в разном состоянии приезжают, нам за это время нужно отдознуть и подготовиться к следующему матчу.

Никита Гойло
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Нуралы Алип
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
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 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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