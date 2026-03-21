Голенков о судействе в матче с «Ахматом»: «По ощущениям, играем в меньшинстве. 11 на 14, кажется»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков раскритиковал судейство в выездном матче 22-го тура РПЛ против «Ахмата».

После первого тайма ростовчане уступают со счетом 0:1. Форвард грозненцев Эгаш Касинтура открыл счет на 33-й минуте после подачи с углового.

Главным арбитром встречи является Евгений Кукуляк, его ассистенты — Андрей Болотенков и Алексей Ермилов.

«Мысли по первому тайму? Тяжелая игра. Играем, по ощущениям, опять в меньшинстве. 11 на 14, кажется. У меня все. Будем стараться, несмотря на все внешние факторы, выйдем сильнее», — сказал Голенков в эфире «Матч Премьер».