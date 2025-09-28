Глушенков забрал мяч домой после покера в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забрал себе мяч после матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:2), в котором он забил четыре гола.

«Мяч забрал. Поставлю на подставочку ко всем наградам, которые у меня есть», — цитирует 26-летнего форварда пресс-служба «Зенита».

В сезоне-2025/26 Глушенков в 11 матчах во всех турнирах забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.