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Судейство

ЦСКА — «Ахмат»: Мелкадзе «умер» от прикосновения Мариу Фернандеса. За что армеец наказан предупреждением?

15:06
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Георгий Мелкадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». 6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Георгий Мелкадзе. 6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Судья Иван Сиденков. 6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Судья Иван Сиденков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Мариу Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Георгий Мелкадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 26-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» ошибся арбитр Иван Сиденков, наказавший желтой карточкой Мариу Фернандеса.

В том моменте Георгий Мелкадзе начал бороться за позицию с соперником, а защитник красно-синих слегка коснулся его головы левой рукой. Игрок гостей явно усилил фол, кто-то из судей ему поверил — после паузы Сиденков вынес предупреждение.

Возможно, ему посоветовал так поступить резервный Антон Фролов или первый ассистент Роман Милюченко.

(Александр Бобров)

6 марта. Москва. ЦСКА - "Ахмат".
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат».
6 марта. Москва. ЦСКА - "Ахмат".
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Георгий Мелкадзе.
6 марта. Москва. ЦСКА - "Ахмат".
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Судья Иван Сиденков.
6 марта. Москва. ЦСКА - "Ахмат". Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 марта. Москва. ЦСКА - "Ахмат". Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Прямая текстовая трансляция матча ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА — Ахмат

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