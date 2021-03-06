ЦСКА — «Ахмат»: Мелкадзе «умер» от прикосновения Мариу Фернандеса. За что армеец наказан предупреждением?
На 26-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» ошибся арбитр Иван Сиденков, наказавший желтой карточкой Мариу Фернандеса.
В том моменте Георгий Мелкадзе начал бороться за позицию с соперником, а защитник красно-синих слегка коснулся его головы левой рукой. Игрок гостей явно усилил фол, кто-то из судей ему поверил — после паузы Сиденков вынес предупреждение.
Возможно, ему посоветовал так поступить резервный Антон Фролов или первый ассистент Роман Милюченко.
(Александр Бобров)
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