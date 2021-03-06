ЦСКА — «Ахмат»: арбитру помощь ВАР не потребовалась. Пенальти назначен правильно
На 37-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» правильное решение принял арбитр Иван Сиденков, назначивший 11-метровый удар в ворота гостей.
Судья увидел, что защитник грозненской команды Зоран Нижич в своей штрафной площади прервал передачу Мариу Фернандеса, сыграв в мяч отставленной в сторону левой рукой. Помощь видеоассистентов Павла Шадыханова и Арама Петросяна не потребовалась.
Пенальти реализовал нападающий ЦСКА Саломон Рондон. Это его первый гол за армейцев.
(Александр Бобров)
Прямая текстовая трансляция матча ЦСКА — «Ахмат»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю