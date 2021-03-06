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Судейство

ЦСКА — «Ахмат»: арбитру помощь ВАР не потребовалась. Пенальти назначен правильно

14:48
ЦСКА — «Ахмат»: пенальти назначен правильно.
ЦСКА — «Ахмат»: пенальти назначен правильно.
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На 37-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» правильное решение принял арбитр Иван Сиденков, назначивший 11-метровый удар в ворота гостей.

Судья увидел, что защитник грозненской команды Зоран Нижич в своей штрафной площади прервал передачу Мариу Фернандеса, сыграв в мяч отставленной в сторону левой рукой. Помощь видеоассистентов Павла Шадыханова и Арама Петросяна не потребовалась.

Пенальти реализовал нападающий ЦСКА Саломон Рондон. Это его первый гол за армейцев.

(Александр Бобров)

Прямая текстовая трансляция матча ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА — Ахмат

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