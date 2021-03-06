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ЦСКА — «Ахмат»: Влашич удвоил преимущество армейцев

15:17
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич увеличил преимущество армейцев в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ против «Ахмата» — 2:0.

На 52-й минуте встречи хорват с передачи форварда красно-синих Саломона Рондона отправил мяч в ворота Гиорги Шелии.

Этот мяч стал девятым для Влашича в чемпионате России-2020/21.

Прямая текстовая трансляция матча ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА — Ахмат

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