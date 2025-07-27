В «Локомотиве» отметили боевой настрой команды в матче с «Краснодаром»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы красно-зеленых над «Краснодаром» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Отличная игра была. Пока все хорошо. Что еще добавить. Темп игры был очень высоким. Даже неожиданно для начала чемпионата. Из всех игр, которые я смотрел, она была самой боевой. На скоростях. Мне очень понравилось», — сказал Филатов «СЭ».

В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют с «Пари НН», а «Краснодар» дома примет московское «Динамо». Обе игры пройдут 2 августа.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.