ЦСКА — «Ахмат»: Эджуке увеличил преимущество хозяев
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке забил гол в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он увеличил преимущество москвичей в счете — 2:0.
Нигериец получил мяч на фланге, сместился в центр и нанес дальний удар. Мяч влетел точно в нижний угол ворот грозненцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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