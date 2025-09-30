CIES назвал Кисляка самым разносторонним полузащитником мира до 21 года

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) признал игрока ЦСКА Матвея Кисляка самым разносторонним полузащитником мира до 21 года.

CIES провел анализ показателей эффективности в семи игровых аспектах: игра в воздухе, оборона, начало атаки, созидание, дриблинг, ассистирование и завершение.

Кисляк выступает за ЦСКА с января 2024 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина 15 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.