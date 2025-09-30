Футбол
30 сентября, 13:05

Дивеев назвал россиян, которые могут претендовать на «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о российских футболистах, которые однажды могут попасть в число номинантов на «Золотой мяч».

«Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить. Кто еще у нас? Миранчук. Но если называть троих, это будут Глебов, Кисляк и Батраков. Они с учетом своего возраста самые сильные у нас», — цитирует Дивеева Sport24.

Последним российским футболистом, попадавшим в число номинантов на «Золотой мяч», был Андрей Аршавин. Он дважды претендовал на награду: в 2008 и 2009 годах. В первом случае Аршавин занял шестое место в голосовании, а во втором — 21-е.

22 сентября состоялась церемония «Золотого мяча» — 2025. Обладателем награды впервые в карьере стал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.

Источник: Sport24
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • руслан магомедов

    дивеев, чалый, головин и канешна обляка это самые лютчие хутболисты, особенно обляка.

    01.10.2025

  • Stilet525

    Какой вопрос, такой и ответ. Перечисленные юные футболисты не обязаны, но вполне могут в будущем оказаться в числе номинантов, а это не много не мало, а 30 человек. Правда для этого им предстоит выйти на иной уровень. Текущий прогрес оставляет шансы на это.

    30.09.2025

  • Горын

    Интересно на сколько баллов Дивеев сдал ЕГЭ? Если конечно был допущен.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Там якобы "умственным способностям" не на чем базироваться.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Дивей не только кукурузоохранитель, но и дурень дилетантский.

    30.09.2025

  • hottie

    Типу, который задал этот вопрос, можно сразу вручать золотое направление в психушку.

    30.09.2025

  • shpasic

    по-моему, корреспондент Sport24 Борис Королёв, который задал этот вопрос, ещё тупее Дивеева.

    30.09.2025

  • frunt 2

    cафонов может претендовать только на золотую лавку.

    30.09.2025

  • Ю.Ю.

    Вот те раз... 16 лет не было наших среди номинантов на "Золотой мяч", а тут сразу семеро))

    30.09.2025

  • gan75

    Спасибо, посмеялся...

    30.09.2025

  • Valery Grigoryev

    Похоже, что забитый Балтике мяч плохо повлиял на умственные способности.

    30.09.2025

  • kbakyxa

    круто - все мо золотому мячу и 100 грамм для аппетиту

    30.09.2025

  • Smash.

    Игорь мне нравится тем, что оптимист. Так держать)

    30.09.2025

