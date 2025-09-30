Дивеев назвал россиян, которые могут претендовать на «Золотой мяч»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о российских футболистах, которые однажды могут попасть в число номинантов на «Золотой мяч».

«Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить. Кто еще у нас? Миранчук. Но если называть троих, это будут Глебов, Кисляк и Батраков. Они с учетом своего возраста самые сильные у нас», — цитирует Дивеева Sport24.

Последним российским футболистом, попадавшим в число номинантов на «Золотой мяч», был Андрей Аршавин. Он дважды претендовал на награду: в 2008 и 2009 годах. В первом случае Аршавин занял шестое место в голосовании, а во втором — 21-е.

22 сентября состоялась церемония «Золотого мяча» — 2025. Обладателем награды впервые в карьере стал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.