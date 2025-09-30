Футбол
30 сентября, 15:35

Работа выставки «Зенит» и Петербург. 100 лет вместе» продлена до середины января

«Зенит» и музейное бюро Planet9 приняли решение о продлении до середины января экспозиции в Севкабель Порту, сообщает официальный сайт невского клуба. В течение сентября организаторы получили множество обращений с просьбами об увеличении сроков работы и приняли решение продлить выставку до 11 января 2026 года включительно.

В период с 1 октября и до 31 декабря, помимо существующих льгот, для посетителей будут действовать специальные предложения:

— бесплатный вход для владельцев абонементов на матчи «Зенита»;
— бесплатный вход для пенсионеров в счастливые часы — каждый вторник с 12:00 до 18:00;
— бесплатный вход по билету на любую дату, начиная с 1 октября, в Государственный музей истории Санкт-Петербурга и в Государственный Эрмитаж.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного посещения, необходимо предъявить подтверждающий документ, билет в музей или абонемент на домашние матчи сине-бело-голубых сезона-2025/26 при входе на выставку.

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799. ОГРН 1027810329095. г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
0+
2Vfnxw7WjYk

