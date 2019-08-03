22:44 | Футбол — РПЛ

Чудо-финт Жиркова в матче с "Краснодаром". Видео

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"Зенит" принимает "Краснодар" в рамках 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге. Полузащитник сине-бело голубых Юрий Жирков сделал финт в концовке первого тайма встречи.

Жирков поймал на противоходе хавбека "Краснодара" Юнеса Намли и выполнил навес в штрафную "быков".

 

Зенит - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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