Чудо-финт Жиркова в матче с "Краснодаром". Видео

"Зенит" принимает "Краснодар" в рамках 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге. Полузащитник сине-бело голубых Юрий Жирков сделал финт в концовке первого тайма встречи.

Жирков поймал на противоходе хавбека "Краснодара" Юнеса Намли и выполнил навес в штрафную "быков".

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