Что сказал Селихов после замены в дерби? Видео "Спартака" о матче с ЦСКА

"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео о матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). В ролике представлены основные моменты игры, включая замену голкипера Александра Селихова. Тот покинул поле на 68-й минуте встречи, а вместо него в игру вступил Александр Максименко.

Позже официальный сайт "Спартака" сообщил, что Селихов получил перелом мизинца левой кисти.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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