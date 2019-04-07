19:28 | Футбол — РПЛ

Что сказал Селихов после замены в дерби? Видео "Спартака" о матче с ЦСКА

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"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео о матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). В ролике представлены основные моменты игры, включая замену голкипера Александра Селихова. Тот покинул поле на 68-й минуте встречи, а вместо него в игру вступил Александр Максименко.

Позже официальный сайт "Спартака" сообщил, что Селихов получил перелом мизинца левой кисти. 

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. 

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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