«Ростов» продлил контракт с Глебовым на пять лет
«Ростов» продлил контракт с полузащитником Данилом Глебовым, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, новое соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано на 5 лет.
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года, он является капитаном команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
В сезоне-2022/23 Глебов провел 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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|55
|
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|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
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|29
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|53
|
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|10
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|
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|
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|36-47
|30
|
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|7
|8
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|31-45
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|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
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|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 2
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
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|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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