«Ростов» продлил контракт с Глебовым на пять лет

«Ростов» продлил контракт с полузащитником Данилом Глебовым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, новое соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано на 5 лет.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года, он является капитаном команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Глебов провел 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.