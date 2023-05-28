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Врач «Ростова» Шкуляк: «Пытаемся успеть восстановить Комличенко к игре с ЦСКА»

Алина Савинова
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Врач «Ростова» Владимир Шкуляк рассказал о сроках восстановления нападающего команды Николая Комличенко.

«У Комличенко мышечная травма. Пытаемся успеть восстановить футболиста к игре с ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Шкуляка.

27-летний получил травму в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) и пропустил игры против «Краснодара» (0:3) и «Ахмата» (3:2).

На данный момент ростовская команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. Матч между ростовчанами и ЦСКА в рамках заключительного тура РПЛ пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vrach-rostova-vosstanovlenie-komlichenko-py-taemsya-uspet-k-igre-s-tsska/
Николай Комличенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 2
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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