Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» рассказал, что при президентстве Ольги Смородской в московском клубе, у хорвата был самый большой штраф.

«Очень жесткая! Когда она приезжала на базу, всем было страшно! Такое ощущение, что пожаловал президент какой-то страны. Но она любила футбол, ей нравилось о нем говорить. Может, ее мнение не всегда было правильным по игре, но она настоящий фанат. Не могу сказать ничего плохого о ней, хотя при ней у меня был самый большой штраф! Она всегда говорила все прямо в глаза, за это я ее очень уважал», — сказал Чорлука «СЭ».

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016-го. При ней железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграли Кубок страны в 2015-м.