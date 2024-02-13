Чорлука: «В работе тренера использую то, что нам показывал Юрий Семин»

Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» рассказал, каким был тренер Юрий Семин в московском клубе, а также назвал главное качество российского специалиста.

— Как бы ты описал Юрия Семина?

— Это Легенда с большой буквы. Жесткий тренер, который знал, чего хочет от команды. Когда он начинал кричать, становилось опасно! Вместе с ним мы выиграли четыре трофея, этим все сказано.

— Говорят, что Семин всегда умел найти нужные слова для конкретного игрока, чтобы как-то завести его.

— У меня, наверное, такого не было. Но он всегда знал, что нужно сказать команде в определенный момент. Это его сильное качество. Семину нравилось общаться с опытными игроками, что, конечно, подкупало. Так он получал влияние на всю команду. Юрий Семин — очень интеллигентный. Сейчас, когда я работаю тренером, использую то, что он нам показывал. Всегда нужно брать лучшее у тех, с кем работал.

Семин четыре раза за карьеру возглавлял «Локомотив» (последний — с 2016 по 2020 год). Под его руководством железнодорожники три раза становились чемпионами России и шесть раз — обладателями Кубка страны.

37-летний хорват выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год.