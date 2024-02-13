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Сегодня, 13:00

Чорлука: «В работе тренера использую то, что нам показывал Юрий Семин»

Чорлука назвал легендой российского тренера Семина
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Юрий Семин и Ведран Чорлука.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» рассказал, каким был тренер Юрий Семин в московском клубе, а также назвал главное качество российского специалиста.

— Как бы ты описал Юрия Семина?

— Это Легенда с большой буквы. Жесткий тренер, который знал, чего хочет от команды. Когда он начинал кричать, становилось опасно! Вместе с ним мы выиграли четыре трофея, этим все сказано.

— Говорят, что Семин всегда умел найти нужные слова для конкретного игрока, чтобы как-то завести его.

— У меня, наверное, такого не было. Но он всегда знал, что нужно сказать команде в определенный момент. Это его сильное качество. Семину нравилось общаться с опытными игроками, что, конечно, подкупало. Так он получал влияние на всю команду. Юрий Семин — очень интеллигентный. Сейчас, когда я работаю тренером, использую то, что он нам показывал. Всегда нужно брать лучшее у тех, с кем работал.

Семин четыре раза за карьеру возглавлял «Локомотив» (последний — с 2016 по 2020 год). Под его руководством железнодорожники три раза становились чемпионами России и шесть раз — обладателями Кубка страны.

37-летний хорват выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год.

Ведран Чорлука и&nbsp;Артем Дзюба. «Дзюба — грязный игрок. Его оружие — не действия, а слова». Интервью Чорлуки

Ведран Чорлука
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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