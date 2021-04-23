Полузащитник «Ростова» Мамаев развелся с женой после восьми лет брака
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев развелся с женой Аланой, сообщает StarHit 23 апреля.
«Сегодня супругов развели. Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем», — сообщила адвокат Аланы Валентина Перебякина.
По данным источника, основной причиной развода стала измена Павла с испанкой Ирен Гарсией Морено во время учебно-тренировочных сборов «Ростова» в Испании нынешней зимой.
3 марта, Алана Мамаева в Instagram рассказала, что хавбек изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем. 18 марта испанская модель откровенно рассказала «СЭ» об отношениях с Мамаевым.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.starhit.ru/novosti/alana-mamaeva-razvelas-s-mujem-ne-smirivshis-s-ego-izmenami-239260/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю