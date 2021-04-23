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Полузащитник «Ростова» Мамаев развелся с женой после восьми лет брака

20:30
Павел Мамаев с женой. Фото Instagram
Павел Мамаев с женой. Фото Instagram
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев развелся с женой Аланой, сообщает StarHit 23 апреля.

«Сегодня супругов развели. Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем», — сообщила адвокат Аланы Валентина Перебякина.

По данным источника, основной причиной развода стала измена Павла с испанкой Ирен Гарсией Морено во время учебно-тренировочных сборов «Ростова» в Испании нынешней зимой.

3 марта, Алана Мамаева в Instagram рассказала, что хавбек изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем. 18 марта испанская модель откровенно рассказала «СЭ» об отношениях с Мамаевым.

Дополнительная информация:

https://www.starhit.ru/novosti/alana-mamaeva-razvelas-s-mujem-ne-smirivshis-s-ego-izmenami-239260/

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