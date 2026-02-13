«Оренбург» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче

«Оренбург» уступил «Кайрату» в товарищеском матче на тренировочном сборе — 0:1.

Автогол забил Эмиль Ценов.

20 февраля у российской команды запланированы матчи с «Родиной» и «Рубином».

В сезоне РПЛ-2025/26 «Оренбург» набрал 12 очков после 18 туров и занимает 15-е место в таблице.

Товарищеский матч. Клубы

«Оренбург» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 0:1 (0:0)

Гол: Ценов, 49 — в свои ворота.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Ценов, Касимов (Иващенко, 76, Касимов, 79), Поройков, Рыбчинский, Аванесян, Ду Кейрос, Томпсон, Гюрлюк (Гузина, 46), Савельев.

13 февраля.