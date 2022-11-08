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Ежов: «Стараемся поддержать Ларина, насколько это возможно. Ситуация очень сложная»

Мария Гусева
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, что поддерживает бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина, который находится в СИЗО.

«Совместно с остальными ребятами писали коллективное письмо Николаю Юрьевичу. Понятное дело, мы стараемся его поддержать, подбодрить, насколько это возможно. Ситуация очень сложная. Главное, чтобы Ларин справился с этим. Дай Бог, дальше все будет лучше. Ответ на письмо? Приходил, но пока особо не разбирались с этим», — цитирует Sport24 Ежова.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.

Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-08-igrok-ks-yezhov-s-rebyatami-pisali-pismo-larinu-v-tyurmu-otvet-prikhodil-no-poka-ne-razbiralis-s-etim
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
Роман Ежов
2
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 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
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 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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Урал – Факел
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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