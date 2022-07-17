Член совета директоров «Динамо»: «Агенты Шиманьски активно ищут ему клуб, а мы за этим наблюдаем»

Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о последних трансферных новостях из команды.

«Что с Шиманьски? Его агенты активно ищут ему клуб, а мы за этим наблюдаем. Он ищет себе новый клуб.

«Динамо» делало предложение Баринову? Это все разговоры. Он игрок Локомотива, вот и все», — заявил Гафин.

По информации «СЭ», по договоренности с «Динамо» полузащитник Себастьян Шиманьски поддерживает форму в «Легии», пока не наступит ясность с его будущим.

Себастьян Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» в воскресенье, 29 мая.