Лещук недоволен игрой «Динамо» в матче против «Ростова»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил игру команды против «Ростова» в 1-м туре РПЛ (1:1).

«В целом игра была нормальная. Со Славишей я не обсуждал мою позицию, по составу — вопрос к тренеру. Мы потихоньку привыкаем к работе с ним. Думаю, сегодня результат, скорее, негативный. Хотим выигрывать в каждой игре, а сегодня не удержали преимущество. Почему во втором тайме стали играть хуже? Не знаю, перестроились, стали играть чуть от обороны», — сказал Лещук «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.