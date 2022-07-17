Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:26

Губернатор Воронежской области Гусев: «Факел», весь регион за вас, продолжайте жечь!»

Гусев поздравил «Факел» с ничьей в матче против «Краснодара»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил «Факел» с ничьей в матче 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Я поздравляю каждого футболиста и сотрудника нашего родного «Факела» с прекрасным дебютом в РПЛ. Ничья в матче с таким достойным и опытным соперником, как «Краснодар», да еще и в гостях, это подарок воронежским болельщикам. И — главное, что порадовало, — качество нашей игры! Парни, весь регион за вас, продолжайте жечь! Как ваш фанат и как губернатор продолжу оказывать поддержку. Спасибо за отличное настроение на всю неделю!» — опубликовал Гусев в своем Telegram-канале.

В следующем туре «Факел» сыграет на выезде с «Ахматом» 24 июля. «Краснодар» дома проведет со «Спартаком» 23 июля.

 

Источник: https://t.me/gusev_36
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Барса» забрала Левандовски у «Баварии» за 60 млн евро, Зинченко отправляется в «Арсенал», Эриксен уже в «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 17 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Член совета директоров «Динамо» рассказал о ситуации с легионерами в клубе
Шунин: «Уважаю тренера и его решения. Он объявил, что капитаном будет Фомин»
Шунин отдал должное «Ростову» после матча 1-го тура РПЛ
Комличенко остался недоволен ничьей в матче против «Динамо»
Карпин едва не обыграл Йокановича. Страшный сон болельщиков бело-голубых — гол Комличенко
Лещук о своем будущем в «Динамо»: «Меня сейчас не устраивает мое положение в клубе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Член совета директоров «Динамо» рассказал о целях команды на сезон

Член совета директоров «Динамо»: «Агенты Шиманьски активно ищут ему клуб, а мы за этим наблюдаем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости