Губернатор Воронежской области Гусев: «Факел», весь регион за вас, продолжайте жечь!»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил «Факел» с ничьей в матче 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Я поздравляю каждого футболиста и сотрудника нашего родного «Факела» с прекрасным дебютом в РПЛ. Ничья в матче с таким достойным и опытным соперником, как «Краснодар», да еще и в гостях, это подарок воронежским болельщикам. И — главное, что порадовало, — качество нашей игры! Парни, весь регион за вас, продолжайте жечь! Как ваш фанат и как губернатор продолжу оказывать поддержку. Спасибо за отличное настроение на всю неделю!» — опубликовал Гусев в своем Telegram-канале.

В следующем туре «Факел» сыграет на выезде с «Ахматом» 24 июля. «Краснодар» дома проведет со «Спартаком» 23 июля.