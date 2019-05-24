Член попечительского совета "Оренбурга": "18 команд в РПЛ? Да – но по системе "весна-осень"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал "СЭ" возможность расширения российской премьер-лиги до 18 команд. Вчера на Исполкоме РФС такое предложение сделал президент ЦСКА Евгений Гинер.

– Надо определиться с календарем Кубка России, – говорит Столыпин. – Если формат проведения турнира останется неизменным, то есть команды будут проводить два матча в четверть– и полуфиналах, придется снова выходить на поле в глубоком декабре. Как уместить дополнительные туры? Погоду никак не изменишь. Выход – играть зимой. Очень важно, как лига сможет составить календарь.

Ведь не исключены переносы. Все надо взвесить, просчитать, чтобы не было зимних встреч. Стоял же у нас вопрос по той же игре в Красноярске. Необходимо сделать расписание, не выделяя никакие клубы, но с учетом интересов сборной. Тогда станет ясно, умещаемся ли.

– Столько финансово благополучных клубов найдется, если даже в нынешнем варианте возникают проблемы?

– Все говорят, что матчей в РПЛ мало, значит, их должно быть больше. Поэтому нам подходит формат "весна-осень", нежели нынешний, когда летом отдыхаем. Надо все изучить на исполкоме, согласовать с низшими лигами. Конечно, стоит вопрос, где найти столько команд.

– Вопрос об "Оренбурге" – много разговоров о смене главного тренера Федотова на Игнашевича. Что здесь правда?

– У нас есть официальный сайт, правильно? Там сообщат, если Игнашевич, Кецбая – можно еще кого-то назвать – возглавит команду. Такой информации нет. Это слухи. Их всегда много. А по факту именно Федотов главный тренер. (Арман Мкртчян)

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