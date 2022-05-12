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Терюшков: «Химки» ищут альтернативных технических спонсоров. Рассматриваем вариант, что Puma уйдет от нас»

Терюшков заявил, что не исключает прекращения сотрудничества с нынешним техническим спонсором «Химок»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что не исключает прекращения сотрудничества с нынешним техническим спонсором команды.

«Технический спонсор «Химок» пока не присылал никаких обращений. Но мы предусматриваем разные варианты, для себя ищем альтернативных технических спонсоров, в первую очередь из Российской Федерации. Рассматриваем вариант, что Puma уйдет от нас. Разрабатываем предложения от отечественных товаропроизводителей», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Ранее компания Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком», техническим спонсором которого является с 2005 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-12-teryushkov-khimki-ishchut-alternativnykh-tekhnicheskikh-sponsorov-rassmatrivayem-variant-chto-puma-uydet-ot-nas
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