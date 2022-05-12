Терюшков: «Химки» ищут альтернативных технических спонсоров. Рассматриваем вариант, что Puma уйдет от нас»

Терюшков заявил, что не исключает прекращения сотрудничества с нынешним техническим спонсором «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что не исключает прекращения сотрудничества с нынешним техническим спонсором команды.

«Технический спонсор «Химок» пока не присылал никаких обращений. Но мы предусматриваем разные варианты, для себя ищем альтернативных технических спонсоров, в первую очередь из Российской Федерации. Рассматриваем вариант, что Puma уйдет от нас. Разрабатываем предложения от отечественных товаропроизводителей», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Ранее компания Nike прекратила сотрудничество с московским «Спартаком», техническим спонсором которого является с 2005 года.