Защитник «Спартака» Маслов приступил к финальному этапу реабилитации после травмы

Защитник «Спартака» Павел Маслов вернулся к полноценным тренировкам с командой.

«Павел Маслов приступил к финальному этапу реабилитации. Защитник уже проводит полноценные тренировки с командой. Решение о сроках его возвращения на поле будет принято тренерским штабом», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

22-летний Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда россиянин получил травму в игре 29-го тура чемпионата России против «Химок» (2:1).

По словам врачей «Спартака», в июне у футболиста случился рецидив старой травмы. В августе Маслов перенес операцию, восстановление после которой по прогнозам должно было занять около пяти месяцев, однако лечение игрока затянулось.