Терюшков заявил, что идти в CAS по матчу с «Локомотивом» не совсем целесообразно

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после победы над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ отметил главного тренера команды Сергея Юрана.

добавил Кроме того, руководитель отметил, что клуб не собирается обращаться в Спортивный арбитражгный суд по матчу с «Локомотивом».

— Три победы подряд и пять матчей без поражения у вас. С чем можете связать успешные результаты?

— Это заслуга главного тренера — Сергея Николаевича. Что тут скрывать. Мы выходили в этот сезон и хотели бороться за первую восьмерку. К сожалению, достаточно смазанными получились первые туры и осеннюю часть закончили на непонятном для себя месте. Хотя по подбору игроков и самоотдаче все было хорошо. Но пришел Сергей Николаевич. Он мотиватор с большой буквы. Он сделал из ребят коллектив, сплотил всех. Вы видели, что происходит. Не опустили руки в игре с «Рубином», отыгрались в матче с ЦСКА. Задумка Сергея Николаевича и его эмоции с харизмой играют большую роль. Ну и все ребята молодцы!

— Как обстоит ситуация с апелляцией по матчу с «Локомотивом»?

— Мы получили документы. Выносить сор из избы — не наш путь. Идти в CAS не совсем целесообразно. Думаю, не будем обращаться.