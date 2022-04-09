Алексей Березуцкий объяснил, почему заменил Языджи в середине второго тайма матча с «Химками»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему заменил полузащитника Юсуфа Языджи в середине второго тайма матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:4).

—Почему заменили Языджи и Зайнутдинова?

—Юсуфа беспокоила спина, он провел только одну тренировку. У нас был небольшой выбор нападающих на эту игру. Языджи пропустил четыре дня подготовки, был не до конца физически готов. Свой гол забил. Замена Зайнутдинова была сделана с целью освежить игру и с усталостью футболиста.

—Известно, что с Заболотным и Дивеевым?

—К следующей игре будут готовы.

В матче с «Химками» Языджи забил свой восьмой гол за ЦСКА. 25-летний турок отличился во всех шести матчах за красно-синих.