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Чинквини: «Не думаю, что Дзюбу мог бы взять какой-то важный европейский клуб. По футбольным меркам он слишком стар»

Алина Савинова
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини оценил перспективы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы еще когда-нибудь поиграть в зарубежном чемпионате.

«В Италию Дзюбе было бы сложно перейти по разным причинам, в том числе и потому, что он является легионером из страны, не входящей в Евросоюз. Плюс он уже не молод, ему 34, по футбольным меркам он слишком стар. Не думаю, что его мог взять какой-то важный европейский клуб. А для России Артем вполне хороший футболист, там он мог бы еще себя проявить», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В феврале этого года Дзюба подписал соглашение с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-dzyuba-slishkom-star-evropejskie-top-kluby-ego-by-ne-vzyali/
Артем Дзюба
Футбол
Оресте Чинквини
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Илья Кутепов

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