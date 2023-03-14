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Сегодня, 15:30

Юран: «Зенит» побеждал бы с любым тренером? Это болтовня завистников!"

Александр Львов
Обозреватель
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не согласен с тем, что «Зенит» может выигрывать чемпионат России под руководством любого специалиста.

— Потеряв Дзюбу с Азмуном, «Зениту» удалось не просесть по результативности. За счет чего?

— Прежде всего за счет мощной средней линии. Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кузяев, Мостовой — в нашем чемпионате с такой компанией можно горы сворачивать! Не зря англичане говорят: покажи мне свою полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда.

Высочайшая физическая готовность, строжайшая игровая дисциплина, идеальная техника позволяют питерским хавбекам выполнять любую тренерскую установку. Потому после ухода Азмуна с Дзюбой на перестройку атаки Семаку и потребовалось минимум времени.

— Как относитесь к разговорам о том, что с таким составом золото с «Зенитом» может выиграть любой тренер?

— Сущая болтовня завистников! Да, у «Зенита» могучий состав, в котором собрано немало звездных игроков. Но чтобы решать большие задачи, их надо еще объединить, найти подход к каждому футболисту, сделать команду, которая билась бы за своего тренера. Вот у Манчини с Луческу это не получилось. А они с именем и не из категории «любых тренеров». Так что сколько бы ни скрипели злопыхатели, Семак доказал, что умеет работать и не зря ест свой хлеб. И я очень рад за Сергея!

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с сезона-2018/19, с тех пор команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом России четыре раза подряд.

Артем Дзюба в&nbsp;борьбе с&nbsp;Владиславом Карапузовым. «Уважаю Дзюбу, но в планы сборной России он не вписывается». Интервью Сергея Юрана

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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