Юран: «Зенит» побеждал бы с любым тренером? Это болтовня завистников!"
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не согласен с тем, что «Зенит» может выигрывать чемпионат России под руководством любого специалиста.
— Потеряв Дзюбу с Азмуном, «Зениту» удалось не просесть по результативности. За счет чего?
— Прежде всего за счет мощной средней линии. Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кузяев, Мостовой — в нашем чемпионате с такой компанией можно горы сворачивать! Не зря англичане говорят: покажи мне свою полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда.
Высочайшая физическая готовность, строжайшая игровая дисциплина, идеальная техника позволяют питерским хавбекам выполнять любую тренерскую установку. Потому после ухода Азмуна с Дзюбой на перестройку атаки Семаку и потребовалось минимум времени.
— Как относитесь к разговорам о том, что с таким составом золото с «Зенитом» может выиграть любой тренер?
— Сущая болтовня завистников! Да, у «Зенита» могучий состав, в котором собрано немало звездных игроков. Но чтобы решать большие задачи, их надо еще объединить, найти подход к каждому футболисту, сделать команду, которая билась бы за своего тренера. Вот у Манчини с Луческу это не получилось. А они с именем и не из категории «любых тренеров». Так что сколько бы ни скрипели злопыхатели, Семак доказал, что умеет работать и не зря ест свой хлеб. И я очень рад за Сергея!
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с сезона-2018/19, с тех пор команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом России четыре раза подряд.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3