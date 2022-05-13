В «Химках» поставили задачу избежать зоны стыковых матчей

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о задачах команды на конец сезона в Тинькофф РПЛ.

«У нас была задача — подняться выше стыковых матчей, то есть хотя бы 12-е место. Нас ждет тяжелая игра на выезде с «Ростовом», куда поедем на поезде. И последний матч со «Спартаком» нас тоже ждет трудный. Несмотря на это, задача не отменяется, хотим закончить сезон на комфортном для себя месте, избежать стыковых матчей и спокойно готовиться к следующему сезону. Большую задачу уже выполнили в весенней части — вышли из зоны вылета. Это радует. Понятно, что все также будет зависеть от игр конкурентов. Будем надеяться, что нашего очкового запаса хватит, чтобы побороться за места повыше», — сказал Терюшков «СЭ».

После 28 туров «Химки» идут на 12-м месте в таблице Тинькофф РПЛ (29 очков).