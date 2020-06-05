РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Четыре игрока «Рубина» перенесли коронавирус бессимптомно

19:45
Солтмурад Бакаев. Фото ФК "Рубин".
Солтмурад Бакаев. Фото ФК "Рубин".
Теги:

«Рубин» в своем Twitter сообщил о результатах анализа на антитела к коронавирусу.

Сообщается, что результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно.

Помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты абсолютно здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. Клуб сообщил, что Поярков чувствует себя хорошо.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 449 834 человека. 5 528 умерли, выздоровели — 212 680.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcrk/status/1268939268040384515/photo/1

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9483
Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир