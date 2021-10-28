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Червиченко считает, что в «Спартаке» только Витория понимает в футболе

12:05
Руй Витория. Фото Global Look Press
Руй Витория. Фото Global Look Press
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» ситуацию в московском клубе.

«В клуб надо брать специалистов сегодняшнего дня, тех, кто смотрит в будущее. Надо брать того, кто понимает, как решить ситуацию. А таких в «Спартаке» нет. Если вы сейчас посмотрите структуру клуба, там нет ни одного профессионально футбольного человека. Вы сами понимаете, какой Мележиков футбольный специалист. Про хозяина клуба мы все понимаем, а спортивного директора у них нет. Первый, кто у них понимает в футболе, — Витория. Но его третируют как кота, которого собака загнала в угол. Вот такая перед глазами картина, когда Виторию полоскают каждый день. Сейчас даже за вратаря взялись. Вот только Джикию пока не трогают. Но если и он пару раз ошибется, то и за него возьмутся», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

24 октября в Санкт-Петербурге «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. 20 октября москвичи уступили «Лестеру» (3:4) в игре группового турнира Лиги Европы.

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