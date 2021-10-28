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Пономарев: «Вагнеру ни в коем случае не стоит возвращаться в ЦСКА»

12:23
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» возможное возвращение бразильского форварда «Кайрата» Вагнера Лава в московский клуб.

«Нет, ни в коем случае не стоит ему возвращаться. Это уже пройденный этап. Он уже в возрасте. Уже не сыграет так, как двигался раньше. Ну пусть попробует, но тогда что получится? С кем он будет взаимодействовать? У нас и так хорошее нападение. Заболотный неплохо разыгрался, Чалов опасный. Я считаю, что это бесполезный вариант», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне на счету 37-летнего форварда 13 голов в 34 матчах.

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