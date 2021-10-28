Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Червиченко — о конфликте Калиниченко со «Спартаком»: «В клубе знают, что им нужно. Не факт, что знают, но им так кажется»

11:30
Андрей Червиченко. Фото Александр Вильф, -
Андрей Червиченко. Фото Александр Вильф, -
Теги:

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» конфликт между бывшим футболистом красно-белых Максимом Калиниченко и клубом.

Максим Калиниченко. В «Спартаке» отреагировали на предложение Калиниченко организовать встречу с командой

«Макс играл, он переживет, как-то высказывает свое мнение. Но представьте, сколько игроков в «Спартаке» неплохих было. Все, кто освоил Telegram- каналы, сейчас будут писать с предложениями помочь. В «Спартаке» знают, что им нужно. Не факт, что знают, но им так кажется. Если это входило в их планы, то они бы набрали. Правда может быть у каждого своя. Читал заявление Зеленова. Немного дерзкий мальчик. Разговаривает в хамовитом тоне. Думает, что пришел навечно, но мы знаем, сколько это вечно длится в «Спартаке». Год или полтора максимум. Но если сейчас все бросятся помогать, понимаете, что это будет», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

27 октября 42-летний Калиниченко в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором предложил встретиться с главным тренером, капитаном и вице-капитаном с целью обсудить обстановку в команде на фоне неудачных результатов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Дайджест. Лучшие упражнения дома в период локдауна
На Украине установлен рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
0
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22