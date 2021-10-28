Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» конфликт между бывшим футболистом красно-белых Максимом Калиниченко и клубом.

«Макс играл, он переживет, как-то высказывает свое мнение. Но представьте, сколько игроков в «Спартаке» неплохих было. Все, кто освоил Telegram- каналы, сейчас будут писать с предложениями помочь. В «Спартаке» знают, что им нужно. Не факт, что знают, но им так кажется. Если это входило в их планы, то они бы набрали. Правда может быть у каждого своя. Читал заявление Зеленова. Немного дерзкий мальчик. Разговаривает в хамовитом тоне. Думает, что пришел навечно, но мы знаем, сколько это вечно длится в «Спартаке». Год или полтора максимум. Но если сейчас все бросятся помогать, понимаете, что это будет», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

27 октября 42-летний Калиниченко в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором предложил встретиться с главным тренером, капитаном и вице-капитаном с целью обсудить обстановку в команде на фоне неудачных результатов.