Червиченко не понимает, зачем «Спартаку» нужен Мозес

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «СЭ» своим мнением о судьбе защитника Виктора Мозеса в составе красно-белых.

— Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если сумма за Мозеса выше трех миллионов, то это смех. Так как ничего экстраординарного Виктор не показывает. В «Спартаке» достаточно своих талантов, которые при определённом уровне доверия сыграют не хуже.

Думаю, что Мозес не рассматривает РПЛ, как место, где нужно выкладываться. Ему вот-вот 30 лет, спокойно, не напрягаясь, доиграет в Росси, деньги же платят. Будет жить и радоваться.

Виктор Мозес выступает за московский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в интервью «СЭ» заявил, что вопрос о выкупе нигерийца будет обсуждаться главным тренером в конце нынешнего сезона.

(Елизавета Денисова)