Мостовой считает, что Мозеса нужно оставлять в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» информацию о возможном выкупе «Спартаком» Виктора Мозеса.

Защитник перешел в стан красно-белых из лондонского «Челси» осенью 2020 года на правах аренды с возможностью выкупа. Соглашение по игроку истекает летом 2021.

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что решение по игроку будет принимать главный тренер летом текущего года.

— Если его приобрели для усиления, то нужно оставлять Виктора в команде. Но тут другой вопрос — финансовый. Все упирается в деньги. Плюс, мы все знаем, что Тедеско уходит. Может получиться так, что продлят Мозеса, купят Промеса, а придет другой тренер и скажет, что нужно еще трех футболистов. И что делать?

Как футболист он нужен, если «Спартак» ставит перед собой большие задачи. Мозес поиграл в Европе и за то короткое время, что Виктор провел в команде, он показал, что он сильнее многих.

В нынешнем сезоне Виктор Мозес провел за «Спартак» 9 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Соглашение игрока истекает летом 2021 года.

(Владимир Пушкарев)