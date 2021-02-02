«Тамбов» оштрафован на 50 тысяч рублей за долги по зарплате сотрудникам

«Тамбов» оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что в сентябре и октябре 2020 года не выплатил сотрудникам заработную плату на сумму в почти 118 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Тамбовской области.

В ноябре 2020 года «Тамбов» уже штрафовали на 50 тысяч рублей за то, что работники клуба также не получили зарплату за июнь и август 2020 года. Тогда задолженность составляла более 90 миллионов рублей.

1 февраля стало известно, что сохраняется высокая вероятность того, что «Тамбов» доведет сезон-2020/21 до конца. Несмотря на критическое финансовое положение клуба, который, возможно, скоро объявит о начале процедуры банкротства.