«В Спартаке прокомментировали будущее Виктора Мозеса
12:24
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» рассказал о планах клуба на защитника Виктора Мозеса. Нигериец арендован красно-белыми у лондонского «Челси» до лета 2021 года.
— Пока мы не обсуждали возможный выкуп Мозеса. По Виктору будет решать главный тренер, сейчас рано об этом говорить. Вопрос о выкупе будем поднимать уже только в конце сезона.
В нынешнем сезоне «Тинькофф РПЛ» Мозес принял участие в 9 матчах и отличился одним забитым мячом.
(Сергей Федоров)
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