«В Спартаке прокомментировали будущее Виктора Мозеса

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» рассказал о планах клуба на защитника Виктора Мозеса. Нигериец арендован красно-белыми у лондонского «Челси» до лета 2021 года.

— Пока мы не обсуждали возможный выкуп Мозеса. По Виктору будет решать главный тренер, сейчас рано об этом говорить. Вопрос о выкупе будем поднимать уже только в конце сезона.

В нынешнем сезоне «Тинькофф РПЛ» Мозес принял участие в 9 матчах и отличился одним забитым мячом.

(Сергей Федоров)