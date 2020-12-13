Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился «СЭ» мнением о нападающем красно-белых Александре Кокорине.

— Я изначально говорил, что это неправильный трансфер и Кокорин в нынешних кондициях вряд ли принесет пользу команде, — заявил Червиченко «СЭ». — При том количестве нападающих, что есть в «Спартаке» сейчас, Кокорин будет проводить много времени на скамейке запасных. Поскольку зарплата у него большая, это может быть источником недовольства, который может перерасти во внутренний конфликт. Ларссон забивает, Ларрсон лучше на этой позиции. Понсе забивает, от него больше полезных действий, чем от Кокорина. Соболев до травмы тоже забивал.

Кокорин — раздутая в плане пиара фигура. То, что он находится даже на лавке, уже наносит имиджевый ущерб «Спартаку». Он не нужен «Спартаку», да и ему «Спартак» по большому счету тоже — Кокорин должен играть в команде, где он будет лидером. Возможно, ему надо перейти в команду с меньшими амбициями. Отдача от Кокорина не соответствует тем деньгам, которые он получает.

— Как думаете, «Спартак» планирует расстаться с Кокориным?

— Я думаю, «Спартак» хочет, но они заплатили какие-то деньги за входной билет. И немалые деньги. Мало клубов сейчас могут себе позволить нынешнюю зарплату Кокорина и его трансфер. (Константин Колмаков)