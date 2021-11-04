Червиченко жестко раскритиковал Промеса: «Он ослабил «Спартак»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.
«Промес ослабил «Спартак». В плане внутреннего климата в команде он только увеличил пропасть, которая там существует. Сколько он забил? Три мяча? Он куплен за те же деньги, что и Клаудиньо, а зарплата у него больше. От кого в команде больше толку — от Промеса или от Клаудиньо? Зачем покупать Промеса, когда за те же деньги можно купить Клаудиньо. Промес — безобразный трансфер», — сказал Червиченко «СЭ».
В минувшем сезоне Промес провел за «Спартак» 11 матчей, в которых забил 5 мячей и не отдал ни одной голевой передачи.
Красно-белые с 18 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
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Рафаэлло Джованьоли
Когда перестанут брать интервью у этого бывшего владельца Спартака, развалившего в 2002 году и после продажи команды абсолютно всегда говорил набрасывал го...но на вентилятор. Его мнение ничтожно, как и он сам!
04.11.2021
John Doe
Если бы не Квинси в прошлом сезоне, пищевик закинчил десятым. Промес не молодеет, правда. Но что может, то и делает. Всем бы так.
04.11.2021
spartsmen
экспепёрдное мнение червяка - неизменно наиправильнейшее ...
04.11.2021
Константин Платоноф
червиченко мало того что тупой, еще и лицемер. то как ослабил спартак он за 2 года федуну еще стараться лет 20
04.11.2021
Спартак 98
Кто бы вякал , сам то червивый в своё время Спартак едва не похоронил . В том числе и супертрансферами .
04.11.2021
hant64
Крайне негативно отношусь к этому типусу, но про Промеса он всё правильно говорит, трудно не согласиться. Мне, правда, изначально этот трансфер казался, по меньшей мере, странным - человек в Европе уже никак по сути не играл, через пятое на десятое, видно было, что как футболист сдал (хотя, по моему глубокому убеждению, он и в первый приход в Спартак был игроком чуть выше среднего, топом не был никогда, даже с учётом силы нашего чемпионата). И вот такого, полностью разобранного игрока, зачем-то подписывает Спартак. Придурки?
04.11.2021