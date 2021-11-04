Червиченко жестко раскритиковал Промеса: «Он ослабил «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес ослабил «Спартак». В плане внутреннего климата в команде он только увеличил пропасть, которая там существует. Сколько он забил? Три мяча? Он куплен за те же деньги, что и Клаудиньо, а зарплата у него больше. От кого в команде больше толку — от Промеса или от Клаудиньо? Зачем покупать Промеса, когда за те же деньги можно купить Клаудиньо. Промес — безобразный трансфер», — сказал Червиченко «СЭ».

В минувшем сезоне Промес провел за «Спартак» 11 матчей, в которых забил 5 мячей и не отдал ни одной голевой передачи.

Красно-белые с 18 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.