«Черный паук». Яшин в роли супергероя из комиксов в видео «Динамо»

Официальный Instagram «Динамо» опубликовал видео в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина. Ролик сделан в стиле комиксов, где чемпион Европы-1960 года предстает в роли супергероя.

— «Черный паук». Супергерой Лев Яшин! — написано в Instagram «Динамо».

Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, пять раз становился с бело-голубыми чемпионом СССР. Выигрывал золото с национальной командой на Олимпиаде-1956 в Мельбурне.