«Черный паук». Яшин в роли супергероя из комиксов в видео «Динамо»
10:44
Официальный Instagram «Динамо» опубликовал видео в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина. Ролик сделан в стиле комиксов, где чемпион Европы-1960 года предстает в роли супергероя.
— «Черный паук». Супергерой Лев Яшин! — написано в Instagram «Динамо».
Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, пять раз становился с бело-голубыми чемпионом СССР. Выигрывал золото с национальной командой на Олимпиаде-1956 в Мельбурне.
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